Diante Baldwin kam eigentlich nur als Ersatz zum Syntainics MBC, führt den Basketball-Bundesligisten aus Weißenfels nun aber an. Was der US-Spielgestalter gelernt und welche Vorgeschichte das Engagement hat.

Weissenfels/MZ. - Als der Abend für die vereinseigenen Geschichtsbücher langsam ausklang, saß Diante Baldwin bereits auf der Bank und flachste mit seinen Mitspielern herum. Gebraucht wurde der herausragende Spielgestalter des Syntainics MBC in den letzten Minuten dieses denkwürdigen Spiels bei Alba Berlin, insgesamt elfmal deutscher Basketball-Meister, zuletzt von 2020 bis 2022, am Sonntag nicht mehr. Zu deutlich ist der Vorsprung der Weißenfelser gewesen, die am Ende mit 108:75 erstmals überhaupt seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg 1999 in Berlin gewinnen konnten.