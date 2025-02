Party in Weißenfels: Der historische Triumph des Syntainics MBC hat viele Gesichter

Weißenfels/MZ - Immer wieder nur Klassenerhalt! Ist ja schön, sicherlich auch eine Herausforderung mit dem kleinsten Etat der Bundesliga, aber auf Dauer doch langweilig. So oder so ähnlich ließ sich die Stimmung beim Syntainics MBC in den vergangenen Jahren beschreiben. Vielen Fans fehlten neue Impulse, fehlte die Perspektive.

Doch plötzlich ist alles anders. In der Liga kämpft der Syntainics MBC noch um die Teilnahme an der Endrunde, hat in dieser Spielzeit bereits den Klub-Rekord der längsten Siegesserie geknackt. Und jetzt ist Weißenfels auch noch Pokalsieger. Es ist ein historischer Triumph, der die Anhänger auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen lässt – und viele Gesichter hat.

Allen voran: Martin Geissler. Für ihn ist dieser Titelgewinn mit Sicherheit auch eine kleine Genugtuung. Der Geschäftsführer übernahm den Posten des Managers beim Syntainics MBC nach der Insolvenz vor 21 Jahren. Der gebürtige Weißenfelser formte den Klub an einem der kleinsten Standorte der Liga zu einem etablierten Erstligisten – und traf zuletzt immer wieder genau die richtigen Entscheidungen.

Die wichtigste: Janis Gailitis als Trainer zu verpflichten. Ein Wagnis, hatte der 39 Jahre alte Lette zuvor doch noch nie außerhalb seines Heimatlandes an der Seitenlinie gestanden. Doch Gailitis formte ein nicht für möglich gehaltenes Gewinner-Team, brachte Spieler wie Spencer Reaves, Michael Devoe oder Ty Brewer dazu, alle Erwartungen zu übertreffen. Die Ideen, die hinter der Kaderplanung im vergangenen Sommer steckten, gingen bislang beinahe allesamt auf. Und angeführt von den zahlreichen erfahrenen Profis im Kader wie John Bryant oder Akeem Vargas formte sich eine echte Einheit auf dem Parkett und abseits davon. Der Zusammenhalt im Team ist ein großer Teil des Erfolgs.

Im Hintergrund hat sich Gesellschafter Christian Zeidler indes zu einem entscheidenden Mann entwickelt, der den Klub in den vergangenen Monaten finanziell wie strukturell weiterentwickelt hat. Der Unternehmer war maßgeblich daran beteiligt, das Top Four überhaupt erst nach Weißenfels zu holen.

Dabei war dieser so überraschende Erfolg des Syntainics MBC auch ein weiterer Ausdruck des aufstrebenden Basketball-Ostens. Erst im vergangenen Jahr hatte sich Chemnitz mit dem FIBA Europe Cup einen internationalen Titel gesichert. Nun zog Weißenfels mit dem Pokalgewinn nach. Rostock spielt in der Bundesliga ebenfalls eine gute Rolle. Mit Jena drängt ein weiterer Klub aus dem Osten in die Beletage.

Bereits zum Startschuss des Pokalwochenendes hatte der Syntainics MBC auf einer Galanacht den mitteldeutschen Basketball-Legenden gehuldigt. Und fest steht: Nach dem Pokalsieg gehören die aktuellen Profis des Syntainics MBC auch dazu.