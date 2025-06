So plant der Italiener beim Syntainics MBC

Marco Ramondino will sich in Deutschland beweisen.

Weißenfels/MZ - Marco Ramondino wollte unbedingt da sein. „Es ist immer besser, den Menschen in die Augen zu schauen, anstatt nur zu telefonieren oder aus der Ferne zu kommunizieren“, sagt der neue Cheftrainer des Syntainics MBC. „Deshalb war es mir wichtig, schon einmal ein paar Tage in Weißenfels zu verbringen und die Leute kennenzulernen.“ Kurz nach seiner Unterschrift und dem Ende der Saison reiste der Italiener deshalb aus seiner Heimat an, um sich den Mitarbeitern vorzustellen und erste Gespräche mit Spielern zu führen.