Der Hauptsponsor des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC baut sein Engagement aus. Auch die Frauenmannschaft in Halle profitiert.

Halle/Weissenfels/MZ. - Martin Geissler wählte die Worte bewusst pathetisch. „Heute ist ein großer Tag für den Profi-Basketball in der Region“, ließ der Geschäftsführer des Syntainics MBC am Dienstag verlauten. Schließlich verlängerte Hauptsponsor Puraglobe sein Engagement nicht nur, sondern baute es weiter aus. Heißt: „Wir sind in der Lage, unsere positive finanzielle Entwicklung fortzusetzen, die nächsten Schritte zu gehen.“