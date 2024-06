Der Syntainics MBC aus Weißenfels bastelt am Aufgebot für die neue Bundesliga-Saison und lässt mit den ersten Personalien bereits aufhorchen.

Darum ist die Personalie Charles Callison für den MBC so wichtig

Weißenfels/MZ - Ein bisschen fühlt es sich an wie ein Déjà-vu. Kurz nach Saisonende gibt der Syntainics MBC als erste Personalentscheidung des Sommers die Weiterverpflichtung von Spielmacher und Leistungsträger Charles Callison bekannt? So war es im vergangenen Jahr und so ist es diesmal. „Er hat sich auch jetzt wieder nicht groß umgeschaut, obwohl er sicherlich zahlreiche andere ernsthafte Angebote erhalten hätte“, sagt Martin Geissler, der Geschäftsführer des Erstligisten aus Weißenfels. „Das spricht für ihn, aber auch für den Syntainics MBC.“