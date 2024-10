Meister München spielt an diesem Samstag um 16 Uhr in der Basketball-Bundesliga beim Syntainics MBC. Bayerns Geschäfstführer Pesic gefällt das gar nicht.

München/Weißenfels/MZ - Weil neben Streaminganbieter Dyn auch der MDR das Spiel der Basketballbundesliga (BBL) zwischen dem Syntainics MBC und Meister Bayern München übertragen will, ist die Partie auf diesen Samstag, 16 Uhr, angesetzt worden.

Münchens Geschäftsführer Marko Pesic hat das zu einer Wutrede veranlasst. „Die BBL hat die Frechheit uns nach einer Doppelspieltagswoche in der Euroleague wegen eines Fernsehtermins beim MDR am Samstag um 16 Uhr anzusetzen. Das ist unverantwortlich“, sagte er Sport1 nach dem Sieg der Münchner in der Basketballkönigsklasse am Donnerstag gegen Paris.

Ex-Spieler Pesic sprach auch von einer „Frechheit. Wir sind keine Sau, die man durchs Dorf treibt.“ Er werde wegen der Ansetzung nicht nach Weißenfels fahren.

Stefan Holz, Geschäftsführer der BBL, verteidigte sich auf Sport1-Nachfrage. „Es gibt noch eine andere Perspektive, die des MBC und der Liga insgesamt“, sagte er. Weiter wollte er das öffentlich nicht ausführen.