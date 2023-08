Weißenfels - Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC aus Weißenfels hat auf den Ausfall von Spielmacher Charles Callison reagiert. Der Club verpflichtete am Sonntag den US-Amerikaner Diante Baldwin für zweieinhalb Monate.

Callison muss wegen eines Knochenödems im rechten Sprunggelenk mindestens sechs Wochen pausieren. Baldwin war zuletzt in Serbien aktiv, sammelte in der Saison 2019/20 in Tübingen auch schon Deutschland-Erfahrung.

„Diante kann gut verteidigen und das Spiel organisieren. Er drückt gerne aufs Tempo“, sagte Trainer Predrag Krunic. „Er hat in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in Europa gesammelt. Ich habe bei seinen jüngsten Stationen in Bosnien und Serbien Informationen eingeholt und viel Positives gehört.“