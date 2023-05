Der Syntainics MBC verliert in Heidelberg und benötigt aus den letzten drei Saisonpartien noch einen Sieg, um am Ende nicht zittern zu müssen.

MBC muss nach Niederlage in Heidelberg weiter zittern

Heidelberg/Weissenfels/MZ - Noch auf dem Parkett holte Ingo Freyer seine Mannschaft zusammen. Was genau der Cheftrainer des Syntainics MBC den Spielern dort am Sonntagnachmittag erklärte, ist nicht überliefert. Doch seiner Mimik und Gestik folgend waren es ernste Worte. Kein Wunder, schließlich hatte sich Weißenfels soeben deutlich mit 91:109 in Heidelberg geschlagen geben müssen.