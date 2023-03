Saarlouis/MZ - Die Gisa Lions vom MBC haben erwartungsgemäß auch das letzte Spiel in der Basketball-Bundesliga verloren. Am Sonntag zeigte das Team in Saarlouis offensiv eine schwache Leistung, verlor mit 47:62.

Desaströs war das letzte Viertel mit nur sechs erzielten Punkten. Bester Werferin war Laura Schinkel (elf Zähler).