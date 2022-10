Verschenkter Heimsieg ärgert „Wiederholungstäter“ vom Syntainics MBC

Der Syntainics MBC kassiert vor heimischem Publikum eine 77:79-Niederlage. Erneut geben die Wölfe in der Schlussphase den Sieg ab.

Weissenfels/MZ - Manchmal liegen Glück und Pech nah beieinander. Das dürfte, zumindest, was die Schlusssekunden im Heimspiel gegen die Fraports Skyliners betrifft, auch für den Syntainics MBC zutreffen. Was gegen Würzburg noch funktionierte, dort erzielten die Wölfen gleich zwei Mal einen Last Minute-Ausgleich, ging diesmal daneben.