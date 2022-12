Syntainics MBC bestätigt bei Niederlage gegen Bonn seinen Aufwärtstrend

Der MBC ärgert das Top-Team aus Bonn zwar, kassiert am Ende aber eine Heimpleite. Was sich Coach Jovovic für die kommenden Partien wünscht.

Weissenfels/MZ - Am Ende wurde es dann doch etwas zu deutlich. Eine 74:91-Heimpleite stand am Freitagabend auf der Anzeigetafel der Stadthalle Weißenfels. Und diese Differenz von 17 Punkten „spiegelt den Spielverlauf nicht wider“, sagte Igor Jovovic, der Cheftrainer des Syntainics MBC, denn: „Das Spiel war hart umkämpft“, so der Mann aus Montenegro weiter.