Hysier Miller konnte dem Syntainics MBC nicht helfen. Jetzt will der Pokalsieger noch einmal nachlegen. Welcher Spielertyp gesucht wird.

Syntainics MBC will nachlegen: Daran hängt eine Verpflichtung

Weißenfels/MZ - Nein, Vollzug kann Martin Geissler zwar noch nicht vermelden. „Aktuell ist niemand in Aussicht“, sagt der Geschäftsführer des Syntainics MBC. Aber: „Es stimmt, dass wir gerne noch einen Spieler verpflichten würden.“ Schließlich stehen die Chancen für Weißenfels, sich für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga (BBL) zu qualifizieren, so gut wie lange nicht.