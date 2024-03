Auch dank Spielmacherin Jocye Cousseins-Smith gehen die Gisa Lions mit großen Hoffnungen in die Playoffs. Für die Französin sind es aber die finalen Spiele.

Basketball: Anführerin des Gisa Lions MBC kündigt Karriereende an

Halle/MZ - Als Joyce Cousseins-Smith erklärt, welche Beschwerden sie zum Aufhören zwingen, hört es sich an, als würde die Französin ein Referat über die häufigsten Sportverletzungen halten. Dort zwickt es, da war schon was kaputt Entscheidend aber: Der Kapitänin der Gisa Lions MBC machen die Knie schwer zu schaffen.

Es sind Folgen von 20 Jahren Basketball auf professionellen Niveau. Genug, signalisiert ihr Körper. „Ich habe mich mit Kopf und Herz bewusst für diesen Schritt entschieden und beende nach der Saison meine aktive Karriere“, erklärt Cousseins-Smith im Gespräch der MZ. Die 35-Jährige, die eine begeisterte Wanderin ist, möchte nach dem Sport „noch viele Jahre gesund weiterleben“, keine chronischen Schäden riskieren. Deshalb der Schlussstrich.

Cousseins-Smith will die Playoffs mit den Lions genießen

Damit ist klar: Die Bundesliga-Playoffs mit den Gisa Lions, am Freitag steht das erste Heimspiel im Viertelfinale gegen Nördlingen an, werden die letzten Auftritte der begnadeten Spielmacherin. Die Entscheidung für das Karriereende, setzen bei ihr neue Kräfte frei. „Ich genieße aktuell jeden Moment mit dem Team. Es macht viel Spaß und wir sind gut drauf. Ich möchte die Saison bestmöglich beenden“, sagt Cousseins-Smith.

Auf ein genaues Ziel will sich die erfahrene Anführerin nicht festlegen. Erst mal wolle sie mit ihrer Routine dazu beitragen, das Viertelfinale gegen Nördlingen erfolgreich zu bestreiten. „Ich liebe die Playoffs und den Wettkampf um wirklich jeden Punkt. Das ist perfekt, dass ich sie in meiner letzten Saison noch einmal spielen darf“, betont Cousseins-Smith, die in der Hauptrunde mit 9,6 Punkten, 4,7 Rebounds und 3,4 Assists im Schnitt vielseitig überzeugte.

Das plant Joyce Cousseins-Smith nach der Karriere

Pläne für das Danach hat sie bereits: Cousseins-Smith möchte sie sich noch stärker ihren Leidenschaften, der Fotografie und dem Grafikdesign, widmen und sich vor allem um ihre mitgegründeten Hilfsorganisation „Earth Citizen Club“, die sich unter anderem für bessere Bildung in Entwicklungsländern und für Umweltschutz einsetzt, kümmern.

Ob Joyce Cousseins-Smitth, deren Mutter angelsächsischer Herkunft ist und deren Vater im Senegal geboren wurde, auch als Ex-Sportlerin in Deutschland bleibt, weiß sie noch nicht. „Ich möchte nichts ausschließen“, sagt sie. Auch eine Rückkehr in ihre Heimat Frankreich kann sich die vielseitig Begabte vorstellen.

Cousseins-Smith, die in der südfranzösischen Hafenstadt Sete geboren wurde, verbrachte 17 Jahre ihrer Profikarriere in ihrem Heimatland, gewann 2012 mit Arras Pays d’Artois Basket Féminin den Coupe de France – ihr bisher größter Erfolg. 2019 wagte sie den Sprung ins Ausland, ging ins spanische San Sebastian, ehe sie in Deutschland unter dem damaligen Trainer und jetzigen Lions-Sportdirektor Mario Zurkowski bei den mittlerweile insolventen Rheinland Lions anheuerte.

Mit dem Team gelang ihr 2022 der Einzug in das Finale der Bundesliga, dort war aber Freiburg stärker. Nun nimmt Cousseins-Smith mit den Gisa Lions einen letzten Anlauf auf den Titel. Sie wird jeden Moment genießen.