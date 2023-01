Mit Aleksa Kovacevic hat der Syntainics MBC ein großes Talent in seinen Reihen. Wie der Spielmacher seine Situation in Weißenfels einschätzt.

Weissenfels/MZ - Die Gegenwart ist 35 Jahre alt, hört auf den Namen Scottie Reynolds und weckte zuletzt große Hoffnungen. Mit seinem vielversprechenden Debüt am vergangenen Spieltag ließ der US-Routinier die Freude der Fans des Syntainics MBC auf das Auswärtsspiel am Sonnabend in Rostock (Beginn: 18 Uhr) steigen. Vielleicht geht ja was beim bislang starken Aufsteiger aus dem hohen Norden, so der Glaube.