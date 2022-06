Arbeitssieg mit Wacklern: Syntainics MBC besteht Test gegen Gmunden

Headcoach Igor Jovovic war mit dem Trainingslager in Slowenien zufrieden.

Weissenfels/MZ - Das Fazit war ist durchaus positiv. „Die Mannschaft hat im Training gut mitgezogen und in den drei Testspielen schon viele Dinge umgesetzt, die ich mir vorstelle. Wir haben auch Erkenntnisse gewonnen, in welchen Bereichen wir uns bis Saisonstart noch verbessern müssen“, sagte Igor Jovovic, Head-Coach des Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) kurz vor der Abreise am Sonntag aus Österreich.