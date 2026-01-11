Wegen der widrigen Wetterlage hatten die Weißenfelser eine Verlegung beantragt. Diese wurden aber vom Verband und dem Gegner abgelehnt. Wie danach vor allem eine schwache Defensive zur fünften Niederlage nacheinander führte.

Oft einen Schritt zu spät: Jure Planinic (l.) und der Sytnainics MBC hatten gegen die Oldenburger um Nicholas Tischler das Nachsehen.

Oldenburg/Weißenfels/MZ. Auf dem Parkett war alles wie immer in den vergangenen Wochen für den Syntainics MBC in der Basketball-Bundesliga (BBL): Weißenfels kassiert zu viele Punkte und verliert, diesmal mit 84:91 in Oldenburg. „Wenn wir mehr als 90 Punkte abgeben, werden wir kein Spiel gewinnen“, sagte ein frustrierter MBC-Profi Spencer Reaves am Samstagabend nach der fünften Niederlage in Serie. „Daran müssen wir ganz schnell arbeiten und in der Verteidigung aggressiver auftreten.“