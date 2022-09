24-jähriger Motorradrennfahrer stirbt bei Unfall auf Hockenheimring

Er wurde von einem anderen Fahrer erfasst: Leon Langstädtler ist beim zweiten freien Training der IDM Superbike so schwer gestürzt, das er noch am Unfallort starb.

Leon Langstädtler (Nummer 11), hier bei einem Rennen im Jahr 2019, ist to.

Hockenheim/dpa - Der Motorradrennfahrer Leon Langstädtler (24) ist bei einem Unfall bei einem Trainingslauf auf dem Hockenheimring gestorben.

Beim zweiten freien Training der IDM Superbike stürzte Langstädtler am Freitag in einer Kurve und wurde nach Polizeiangaben von einem anderen Fahrer erfasst.

Die Internationale Deutsche Motorenmeisterschaft (IDM) bestätigte den Todesfall auf seiner Homepage. Der junge Sportler aus Idstein in Hessen starb demnach noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer wurde nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.