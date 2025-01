Der Hallesche FC hat in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Regionalliga gegen den ZFC Meuselwitz getestet. Der Aufstiegsanwärter kam mehrfach zurück.

Halle/MZ - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat der Hallesche FC am Samstag das erste von zwei Testspielen in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Fußball-Regionalliga absolviert.

Bei der LSG Lieskau trennte sich der derzeitige Tabellenzweite der Liga vom Zwölften ZFC Meuselwitz 3:3 (1:2).

Dabei erlebte der HFC einen Fehlstart. Schon nach 17 Minuten stand es 0:2. Der ehemalige Hallenser Florian Hansch und Tino Schmidt per Freistoß trafen für Meuselwitz. Tom Müller im HFC-Tor hatte nichts zu halten.

Tom Müller kann das 0:2 nicht verhindern. (Foto: Objektfoto)

Der auffällige Luka Vujanic eröffnete in der 24. Minute die Chance zum Anschlusstreffer: Nach Foul am Angreifer gab es Strafstoß, Max Kulke scheiterte aber. Nach 30 Minuten machte es Vujanic, bisher in der Liga meist Reservist, besser, verkürzte auf 1:2.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Mark Zimmermann sein Aufgebot komplett. Jetzt war es Robin Friedrich, zumeist Joker in der Liga, der Eigenwerbung betrieb. Er glich in der 60. Minute nach Vorlage von Joe Richardson aus. Nach zwischenzeitlichem 2:3 war es wieder Friedrich, der erneut nach Vorarbeit von Richardson traf.

Robin Friedrich erzielte zwei Tore in der zweiten Halbzeit. (Foto: Objektfoto)

Die Chance auf den Sieg hatte Niklas Kastenhofer: Der Verteidiger traf die Latte.

Am kommenden Wochenende testet der HFC noch gegen Oberligist Germania Halberstadt. Am 24. Januar steht im Leuna-Chemie-Stadion das Pokal-Viertelfinale gegen Blau-Weiß Dölau an. Der Verbandsligist fungiert offiziell als Gastgeber. In der Liga soll es am 28. Januar mit dem Nachholspiel beim VFC Plauen weitergehen, wenn die Bedingungen eine Austragung diesmal zulassen.