Zurück im Tor: Wie Sven Müller dem Gesetz wieder trotzt

Wie in der Vorsaison kämpft sich Sven Müller nach wenigen Spielen von der Bank ins Tor. Im Moment des Glücks denkt er auch an seinen Kontrahenten.

Sven Müller durfte am Freitag erstmals in dieser Saison lautstark die Vorderleute dirigieren.

Berlin/MZ - Im Moment des wiedererlangten Hochgefühls gönnte sich Sven Müller einen Flachs. „Jetzt wollt ihr wieder was von mir“, rief der Torwart des Halleschen FC scheinbar vorwurfsvoll, als er am Freitag auf dem Weg in den Kabinentrakt des Berliner Jahn-Sportparks zum Interview gebeten wurde. Dann ließ er aber ein breites Grinsen folgen.