Niklas Kreuzer war einst Vize-Kapitän des HFC, besiegte den Krebs, stieg dann mit den Rot-Weißen ab. Zuletzt war er nach einer Station beim SV Sandhausen vereinslos. Warum er künftig in der sechsten Liga aufläuft.

Dresden/MZ/CKI. Niklas Kreuzer, der von 2021 bis zum Abstieg 2024 für den Halleschen FC in der dritten Liga auflief, kehrt zu seinem langjährigen Verein Dynamo Dresden zurück. Dort wird der 32-Jährige künftig für die Zweitvertretung des Zweitligisten für die U21 in der sechstklassigen Sachsenliga auflaufen. Nach seinem Abschied vom HFC war Kreuzer ein Jahr beim SV Sandhausen unter Vertrag, stieg mit dem Klub aber erneut ab und war zuletzt ein halbes Jahr vereinlos. Im August 2023 wurde bei Kreuzer, dem Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Oliver Kreuzer, ein Hodentumor festgestellt. Nach erfolgreicher Chemotherapie feierte er im Januar 2023 im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg sein Comeback.