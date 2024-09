Der Ex-RB-Spieler war erst am Donnerstag zu den Rot-Weißen gewechselt. Beim 3:1 des HFC im Landespokal gegen Eintracht Lüttchendorf war er direkt spielentscheidend.

Zugang Hartmann schießt HFC in die nächste Pokalrunde

Sangerhausen/MZ - Stürmer Fabrice Hartmann (l.), hat ein erfolgreiches Debüt beim Halleschen FC gefeiert. Beim 3:1 des HFC am Freitagabend in der zweiten Runde des Landespokals in Sangerhausen gegen Landesligist Eintracht Lüttchendorf erzielte der Ex-RB-Spieler die ersten beiden Treffer (18., 24.). Cyrill Akono markierte das dritte Tor (70.). Martin Fiebiger konnte für die Lüttchendorfer nur noch verkürzen (79).