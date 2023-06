Wie bereits in der Vorsaison wird der Hallesche FC auch in diesem Jahr die neue Spielzeit mit einem öffentlichen Training im Stadion einläuten.

Der Hallesche FC startet am kommenden Mittwoch mit einem öffentlichen Training im Leuna-Chemie-Stadion in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der dritten Fußballliga. Beginn der Einheit ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Fans bekommen dabei erstmals die fünf HFC-Zugänge Dominic Baumann, Tom Baumgart, Jordi Wegmann, Tim-Justin Dietrich und Matthew Meier zu sehen.