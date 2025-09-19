weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. ZöGert Der Verband Eine LöSung Hinaus?: "Wir sind ein Stück weit enttäuscht": HFC-Sportchef Meyer und Initiativen-Sprecher Tommy Header unzufrieden mit DFB

EIL
Rettungshubschrauber auf A9 im Großeinsatz: Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Toten (mit Video)
Rettungshubschrauber auf A9 im Großeinsatz: Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Toten (mit Video)

Zögert der Verband eine Lösung hinaus? "Wir sind ein Stück weit enttäuscht": HFC-Sportchef Meyer und Initiativen-Sprecher Tommy Header sind unzufrieden mit DFB

Vor einigen Wochen wurde die Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich mit Reformmöglichkeiten der Regionalligen befasst, beschlossen. Seitdem herrscht Stillstand. Was HFC-Sportchef Daniel Meyer und Tommy Haeder vom Chemnitzer FC missfällt.

Aktualisiert: 19.09.2025, 16:37
HFC-Sportchef Daniel Meyer (l.) und der Sprecher der Initiative "Aufstiegsreform 2025" sind unzufrieden über das Vorgehen des DFB.
HFC-Sportchef Daniel Meyer (l.) und der Sprecher der Initiative "Aufstiegsreform 2025" sind unzufrieden über das Vorgehen des DFB. Foto: Imago/Picture Point LE

Chemnitz/MZ - Am 18. August hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit Reformmöglichkeiten der fünf Regionalligen auseinandersetzt. Wie genau diese Gruppe ausgestaltet wird, lässt jedoch weiter auf sich warten.