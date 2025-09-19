Vor einigen Wochen wurde die Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich mit Reformmöglichkeiten der Regionalligen befasst, beschlossen. Seitdem herrscht Stillstand. Was HFC-Sportchef Daniel Meyer und Tommy Haeder vom Chemnitzer FC missfällt.

"Wir sind ein Stück weit enttäuscht": HFC-Sportchef Meyer und Initiativen-Sprecher Tommy Header sind unzufrieden mit DFB

HFC-Sportchef Daniel Meyer (l.) und der Sprecher der Initiative "Aufstiegsreform 2025" sind unzufrieden über das Vorgehen des DFB.

Chemnitz/MZ - Am 18. August hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit Reformmöglichkeiten der fünf Regionalligen auseinandersetzt. Wie genau diese Gruppe ausgestaltet wird, lässt jedoch weiter auf sich warten.