Würzburger Kickers - Hallescher FC im Liveticker

Der HFC ist am Sonntag ab 13 Uhr beim Absteiger Würzburger Kickers zu Gast. Wir berichten ausführlich im Liveticker vom Spiel.

Julian Guttau (r.) und der HFC spielen am Sonntag bei den Würzburger Kickers.

Würzburg/Halle (Saale)/MZ - Der Hallescher FC spielt am 37. Drittliga-Spieltag am Sonntag auswärts bei den Würzburger Kickers. Während die Gastgeber bereits als Absteiger feststehen, kann Halle den Klassenerhalt perfekt machen, wenn es gut läuft. Anstoß am Dallenberg ist um 13 Uhr, wir berichten ausführlich im Liveticker von der Partie. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Würzburg - HFC -:-

Vor dem Spiel - Seit Samstag ist klar: Der HFC muss selber aktiv werden, um den Klassenerhalt schon vor dem finale Spieltag sicher zu haben. Ein Sieg heute, und alle Rechnerei hätte ein Ende. Bei einem Remis sähe es aber auch schon sehr, sehr gut aus.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Letztes Auswärtsspiel für Halle in der Drittliga-Saison 2021/22. Um 13 Uhr geht's los, ab etwa 11 Uhr starten wir hier im Ticker.