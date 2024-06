Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat am Mittwoch den nächsten Zugang in Hinblick auf die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga bekannt gegeben. Wie die MZ schon in den vergangenen Tagen berichtet hatte, kehrtJoscha Wosz, der zuletzt zwei Jahre bei Drittligist SC Verl unter Vertrag stand, dort aber keine Perspektive mehr hatte und in der abgelaufenen Saison nur auf 18 Einsatzminuten kam, zu seinem Jugendverein zurück.