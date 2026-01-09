weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Wird ein Ersatztermin Gesucht?: Schnee und Eis verhindern Test des Halleschen FC gegen Germania Halberstadt

EIL
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Wird ein Ersatztermin gesucht? Schnee und Eis verhindern Test des Halleschen FC gegen Germania Halberstadt

Die Partie auf dem Kunstrasen des FSV Bennstedt kann nicht stattfinden. So sind die weiteren Pläne des HFC in der Vorbereitung.

09.01.2026, 11:11
Der HFC muss in der Vorbereitung umplanen.
Der HFC muss in der Vorbereitung umplanen. Foto: Imago/Köhn

Halle/MZ/CKI. Das für Samstag geplante Testspiel des Halleschen FC gegen den Oberligisten Germania Halberstadt auf dem Kunstrasen des FSV Bennstedt kann nicht stattfinden. Wie der HFC am Freitagmorgen über seine Sozialen Kanäle mitteilte, wurde die Partie witterungsbedingt abgesagt.