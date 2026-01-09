Die Partie auf dem Kunstrasen des FSV Bennstedt kann nicht stattfinden. So sind die weiteren Pläne des HFC in der Vorbereitung.

Schnee und Eis verhindern Test des Halleschen FC gegen Germania Halberstadt

Der HFC muss in der Vorbereitung umplanen.

Halle/MZ/CKI. Das für Samstag geplante Testspiel des Halleschen FC gegen den Oberligisten Germania Halberstadt auf dem Kunstrasen des FSV Bennstedt kann nicht stattfinden. Wie der HFC am Freitagmorgen über seine Sozialen Kanäle mitteilte, wurde die Partie witterungsbedingt abgesagt.