Die Rot-Weißen fallen im Derby in der zweiten Halbzeit komplett ab. Warum Trainer Zimmermann den hohen Kräfteverschleiß nicht als alleinige Ursache anführen wollte.

Leipzig/MZ - Die gelebte Freundschaft mit Lok Leipzig war Mark Zimmermann am Ende definitiv zu weit gegangen. Zwar schwärmte der Trainer des Halleschen FC von der stimmungsvollen Kulisse des Derbys in der Fußball-Regionalliga. „Der Rahmen war sensationell. Als wir hier im Spalier unser Fans ins Stadion eingefahren sind, das war der Wahnsinn“, sagte er. 8.180 Fans waren am Sonntag ins Bruno-Plache-Stadion um das Duell zweier Vereine zu sehen, deren Fans seit Jahrzehnten eine Fanfreundschaft pflegen.