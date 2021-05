Wie Volker Wawrzyniak den HFC einst in die zweite Liga schoss

Halle/Sandersdorf - Es war die Schlüsselszene eines Schicksalsspiels für den Halleschen FC. Eiskalte Nerven waren gefragt, es ging um nicht mehr und nicht weniger als um den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Als Volker Wawrzyniak an jenem 17. Mai 1991 gegen den FC Sachsen Leipzig im Kurt-Wabbel-Stadion in der 78. Minute zum Elfmeterpunkt schritt, hielt eine ganze Region die Luft an.

Die Hausherren lagen nach einem Eigentor von Jens Härtel, heute Trainer bei Hansa Rostock, mit 1:0 vorn. Dann bekam der HFC einen Handelfmeter zugesprochen. Die Devise: Ein weiteres Tor - und das Spiel wäre gelaufen. Mehr noch: Mit einem Sieg würden die Rot-Weißen auf den vierten Platz in der Oberliga klettern. Von den hinteren Teams in der Tabelle wäre der rotz-weiße Klub am noch folgenden letzten Saisonspieltag nicht mehr aus den Zweitliga-Rängen zu verdrängen gewesen.

„Das war mir in jenem Moment gar nicht so bewusst“, kann sich der damals 26-jährige HFC-Fußballer noch gut an die Situation erinnern. Vielmehr dachte er daran, was ihm sein Trainer Bernd Donau geraten hatte. „Die Torleute würden bei einem Strafstoß immer in eine Ecke springen, also sollte ich einfach in die Mitte draufhalten. Und das habe ich dann auch getan“, so der nervenstarke Schütze. Zwar konnten die Sachsen kurz vor Ende noch den Anschlusstreffer erzielen (Torschütze Christian Neidhardt, heute Trainer bei Rot-Weiß Essen), doch mit diesem 2:1-Erfolg hatte der HFC seinen Traum erfüllt. Eine Woche später bedeutete das 1:1 beim Chemnitzer FC, dass der HFC auch für den Uefa-Cup qualifiziert war.

Volker Wawrzyniaks Zeit beim HFC endete fast bevor sie angefangen hat

Abwehrspieler Volker Wawrzyniak, zum Kindertag am 1. Juni 1964 in Wolfen geboren und in Sandersdorf aufgewachsen, hatte in der Saison vier Tore vom Punkt beigesteuert. „Ich habe Trainer Bernd Donau viel zu verdanken“, sagt Wawrzyniak, den seine Mitspieler nur „Warze“ riefen. Donau kannte den Sandersdorfer aus seiner Zeit als Nachwuchstrainer bei den Rot-Weißen. Nach der Berufung in die Kreis- und später in der Bezirksauswahl sah sich Wawrzyniak mit 14 schon beim Fußballklub in Halle.

Nach einem Leistungstest auf dem Sandanger fehlte jedoch sein Name auf der Nominierungsliste. „Ich bin aus allen Wolken gefallen und war ziemlich enttäuscht.“ Er konnte sich damals keinen Reim darauf machen, warum sein großer Wunsch platzen sollte. Seine resolute, ältere Schwester, die mitgekommen war, wollte das nicht hinnehmen. „Sie haute bei den Verantwortlichen auf den Tisch und so kam ich doch noch zum HFC“, erinnert sich der heute 56-Jährige. Was er da noch nicht ahnte: Er besaß kaum eine Chance, für den Verein in der Oberliga aufzulaufen. Zu viel Westverwandtschaft, hieß es hinter vorgehaltener Hand.

Frustriert ging er zur Armee und landete über Wolfen und Dessau schließlich beim ASK Vorwärts in Frankfurt (Oder). „Und da durfte ich plötzlich in der Oberliga spielen“, erzählt Wawrzyniak immer noch kopfschüttelnd. Gleich in der ersten Partie der höchsten DDR-Fußballliga traf er auf Halles einstigen Torjäger Frank Pastor, der nach dem Abstieg des HFC im Sommer 1984 zum späteren DDR-Serienmeister BFC Dynamo nach Berlin gegangen war. „Den kannte ich ja noch aus dem Nachwuchs“, so Wawrzyniak. Und mit einem Lächeln im Gesicht fügt der frühere Abwehrspieler hinzu: „Frank wurde später ausgewechselt, ich hatte ihn zermürbt.“ So ging es vielen, die „Warze“ gegenüberstanden.

Volker Wawrzyniak setzt sich erst im zweiten Anlauf beim HFC durch

Eine schöne Zeit sei das damals in Frankfurt gewesen, sagt der zweifache Familienvater und dreifache Großvater im Rückblick. Als seine Armeezeit vorbei war, holte ihn Donau im Sommer 1989 zurück zum HFC. Gemeinsam mit Karsten Neitzel, der aus Dresden kam, und den HFC-Nachwuchsleuten Jörg Nowotny, Frank Schön und Thomas Weiß wurde der 1,78 Meter große und 73 Kilo schwere Defensivmann als Zugang präsentiert. Er spielte damals in einer Elf mit den späteren Bundesliga-Stars Dariusz Wosz und René Tretschok, den Klub-Ikonen Jens Adler und Uwe Lorenz sowie Torjäger Lutz Schülbe.

Volker Wawrzyniak (Foto: Wolfram Bahn)

In Dresden machte er am 12. August 1989 sein erstes Oberligaspiel im rot-weißen Trikot. Beim Rückspiel in Halle im Februar 1990, als er mit einem Strafstoß den 2:2-Endstand erzielte, war die Mauer längst gefallen und der Osten auf dem steinigen Weg zur deutschen Einheit. „Das ging alles irgendwie an mir vorbei. Ich hatte nur Fußball im Kopf“, räumt der Sandersdorfer ohne Umschweife ein.

Immerhin entpuppte sich der HFC, sonst die Sphinx der DDR-Oberliga, als das Überraschungsteam der Übergangssaison 1990/91. „Wir waren eine verschworene Truppe und wollten unbedingt aufsteigen. Von einer Profikarriere im Westen hat kaum einer geredet “, beschreibt „Warze“ die Stimmung in der Mannschaft. Und als am letzten Spieltag in Chemnitz die zweite Liga erreicht war, „haben wir in der Kabine richtig einen drauf gemacht. Da wurden auch einige Flaschen Sekt geköpft“, öffnet er einen Spalt ins Allerheiligste einer Fußball-Mannschaft.

Volker Wawrzyniak verfolgt die dritte Liga auch heute noch

Die Freude währte nicht lange. Im Uefa-Cup kam das frühe Aus gegen Torpedo Moskau. Und auch das Intermezzo des HFC in der 2. Liga dauerte nur ein Jahr. „Es war dennoch ein unglaubliches Erlebnis“, so Wawrzyniak. Plötzlich spielte er gegen Mannschaften mit Trainer-Legenden wie Volker Finke, Peter Neururer und Klaus Schlappner, „die ich vorher nur aus dem Westfernsehen kannte“, so der Sandersdorfer. Er stammt aus eher bescheidenen Verhältnissen. Da musste er sich auch schon mal die Augen reiben, wenn er in seinen Audi stieg, den jeder HFC-Spieler von einem Sponsor gestellt bekam. Und den er nach dem Abstieg wieder abgeben musste. Er plagte sich lange mit einer Verletzung am Fuß herum. Schließlich ging er 1993 zurück zu seinem Heimatverein nach Sandersdorf. In vier Jahren hatte Wawrzyniak 72 Begegnungen für die Hallenser bestritten und sieben Tore geschossen, allesamt vom Elfmeterpunkt.

Schlagartig hatte sich sein Leben nach dem Aus als Fußball-Profi verändert. „Ich musste zusehen, irgendwo einen Job zu finden“, so der gelernte Instandhaltungsmechaniker. Mittlerweile arbeitet er seit zwölf Jahren die Woche über bei einem Autoverleih in Bayern. An den Wochenenden kümmert er sich heute um die Kreisklasse-Elf von Großzöberitz. „Und ich schaue mir auch die dritte Liga an“, so der Ex-Profi, der fast in Vergessenheit geraten war. (mz)