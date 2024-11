Halle/MZ - Ein zweiter Streich in seiner Heimatstadt? Pierre Weber lächelt. Im August erzielte der in Leipzig lebende Mittelfeldmann des Halleschen FC im Derby bei Lok Leipzig sein Premierentor für die Rot-Weißen. Am Samstag, wenn Weber mit dem HFC zum Auswärtsspiel in der Regionalliga bei Chemie Leipzig antritt (14.05/MDR), könnte er ein zweites Tor nachlegen. „Prinzipiell freue ich mich immer, wenn ich ein Tor schieße, egal wie der Gegner heißt“, sagt Weber, der trotz langen Lehrjahren im Nachwuchs von RB Leipzig erstmals auf eine Auswahl des ehemaligen DDR-Meister trifft. „Es wird ein cooles Derby, es ist immer schön, in der eigenen Stadt zu spielen.“

Unter Trainer Zimmermann festgespielt

In seiner Wahlheimat hat sich der gebürtige Bautzener nach seiner Rückkehr im Sommer schnell wieder zurechtgefunden – was aber nicht nur an den Vorzügen seines Zuhause liegt, sondern viel mehr auch daran, dass er beim HFC sportlich Fuß fasste. Der 20-Jährige, als Nobody gekommen, hat sich unter Trainer Mark Zimmermann mit starken Leistungen festgespielt, machte zwölf der 13 Saisonspiele von Beginn an. Er wusste dabei fast immer zu überzeugen – erst als linker Schienenspieler, mittlerweile, im System mit defensiver Viererkette, in offensiverer Rolle als linker Flügelspieler. „Ich habe mich sehr gut eingelebt“, sagt Weber selbst.

Dass das Talent einschlägt, war keineswegs selbstverständlich. Als Weber im Sommer vom 1. FC Magdeburg II verpflichtet wurde, sahen viele ihn ihm einen Ergänzungstransfer. Beim FCM war Weber nur zu Kurzeinsätzen gekommen, hatte oft mit Verletzungen zu kämpfen. In den Monaten davor beim kroatischen Zweitligisten Prva NL sah es noch düsterer aus. Der Verein sortierte Weber im Nachgang an eine Reise nach Deutschland für eine Behandlung aus fadenscheinigen Gründen aus. Der Jungprofi bekam in seinem ersten Profijahr direkt die Schattenseiten des Geschäfts aufgezeigt. Er sei „auf die Fresse“ gefallen, sagte er über die Zeit in Kroatien mal.

In Halle wird deutlich, wie sehr sich ein stabiles Umfeld, das Vertrauen der handelnden Personen, positiv auf die Leistungen eines Talents wie Weber auswirkt. „So, wie es jetzt gelaufen ist, ist das Beste was mir hätte passieren können. Wenn du merkst, dass die Leute hinter dir stehen und dich supporten und was du machst, honoriert wird, dann tut das gut“, sagt er.

Wiedersehen mit zwei Bekannten

Das Vertrauen in seine Qualitäten spürte er gleich in den ersten Tagen beim HFC. Mit Sportchef Daniel Meyer und Co-Trainer Benedikt Seipel traf Weber bekannt auf bekannte Gesichter aus RB-Tagen. „Sie wussten, dass ich auch links spielen kann“, sagt er. Dort blühte der wendige 1,76-Meter-Mann, zuvor meist im Zentrum am Ball, in offensiverer Rolle noch mehr auf, seine Qualitäten im Dribbling kamen besser zur Geltung. „Die neue Position spielt mir schon in die Karten, weil ich mich offensiv noch besser als defensiv sehe, auch wenn ich beides spielen kann“, sagt Weber.

Besonders die Gewissheit, hinter sich einen Mitspieler zu haben, gibt ihm Sicherheit. „Das heißt, ich kann mehr Risiko spielen und ins Eins-gegen-Eins gehen. Das würde ich als Linksverteidiger vielleicht nicht so machen.“ Mut zum Risiko will er auch im Derby zeigen. Das Tor wäre willkommene Zugabe.