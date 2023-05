Jannes Vollert erlebt auch in seinem vierten Jahr im Verein harten Abstiegskampf. Was er zum Saisonverlauf und seiner noch ungewissen Zukunft sagt.

Halle/MZ - Abschalten, die Natur genießen und den Fußball mal beiseite schieben. So war der Plan von Jannes Vollert am trainingsfreien Montag. Mit Hündin Emma unternahm der Verteidiger des Halleschen FC einen Ausflug von Halle in den Saalekreis ins nahe gelegene Brachstedt. „An freien Tagen fahre ich gerne mal raus. Ich kenne mittlerweile viele schöne Strecken“, sagt Vollert.