Wochen der Wahrheit beginnen "Wir wollen mehr Risiko sehen" Wie der Hallesche FC beim Jahresauftakt in Plauen Punkte auf Lok Leipzig gutmachen will

Der Hallesche FC will mit einem Sieg in Plauen in das Jahr starten. Mit Cyrill Akono steht eine weitere Offensivoption bereit. Wer darf spielen?