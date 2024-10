Nach zuletzt drei Siegen in der Liga soll auswärts der nächste Dreier her. Welche Sorgen es nach dem Elfmeterkrimi in Halberstadt aber gibt.

Halle/MZ - Die Serie soll auch im neuen Monat weitergehen: Nach dem „perfekten Oktober“ des Halleschen FC, in dem den Rot-Weißen mit drei Siegen in der Liga und zwei Erfolgen im Pokal die Maximalausbeute gelang, hat dessen Trainer Mark Zimmermann nun auch für die restlichen Aufgaben im Jahr hohe Ziele im Blick. Schon beim kommenden Auswärtsspiel in der Regionalliga am Samstag bei Chemie Leipzig (14.05 Uhr/MDR) soll der nächste Sieg her. „Wir haben einen perfekten Oktober gespielt. Das sollte Selbstvertrauen geben. Allerdings wissen die Jungs auch, wie schwer es war, diese Serie zu spielen“, sagte Zimmermann.