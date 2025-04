Der bei den Rot-Weißen ausgebildete Flügelspieler muss oft auch mit einem Platz auf der Bank leben. Was Halangk selbst zu seiner Zukunft sagt und warum ein Abschied schon im vergangenen Sommer kurz bevorstand.

Dieser Bundesligist war schon an ihm dran: Wie es beim HFC um eine Verlängerung mit Lucas Halangk steht

Halle/MZ - „Müller spielt immer!“ Diesen legendären Satz prägte die holländische Trainerlegende Louis van Gaal in der Saison 2009/10 beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Thomas Müller, damals noch am Anfang seiner später glorreichen Karriere, hatte im „Tulpengeneral“ einen großen Förderer und erhielt von ihm eine Einsatzgarantie. Eine ähnliche, wenn auch vorsichtiger formulierte Aussage tätigte Trainer Mark Zimmermann beim Halleschen FC in der Hinrunde: „Er wird spielen, wo, das werden wir sehen.“ Gemeint war Lucas Halangk. Einen Freibrief wie Müller hatte der 21-Jährige zwar nicht, doch das Vertrauen seines Trainers konnte er sich erarbeiten.