Am Samstag stehen sich Dynamo Dresden und der Hallesche FC in der 3. Liga gegenüber. Während Dynamo dringend jeden Punkt im Aufstiegsrennen benötigt, geht es für Halle darum, den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

Anstoß in Dresden ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom Ost-Duell.