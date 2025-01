Als Gradmessesser taugte der lockere Erfolg gegen den Verbandsligisten kaum. Was am Freitagabend dennoch in personeller Hinsicht deutlich wurde.

Halle/MZ - Wenn der einseitige Freitagabend eine Erkenntnis lieferte, dann diese: Standards, in der Hinrunde der Regionalliga ein Erfolgsfaktor, hat der Hallesche FC in der siebenwöchigen Winterpause nicht verlernt. Sie waren auch im Viertelfinale des Landespokals gegen den überforderten Verbandsligisten Blau-Weiß Dölau im Leuna-Chemie-Stadion ein probates Mittel. Zwei Tore gelangen nach ruhenden Bällen schon in der ersten Halbzeit. Erst bediente Max Kulke per Freistoß Zugang Manassé Eshele. Dann fand er mit einem Eckball Kilian Zaruba.