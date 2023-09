Vor Startelf-Debüt in Lübeck

Halle/MZ - Dieser laute Krach, der um Sebastian Zieleniecki gemacht wurde, der steht irgendwie so gar nicht im Verhältnis zum ruhigen Ton, in dem der 28 Jahre alte Fußballer aus Polen spricht. Anfang September war Zieleniecki ablösefrei und geräuschvoll zum Drittligisten Hallescher FC gewechselt. Er solle zuvor seine Vertragsauflösung bei Regionalligist Kickers Offenbach per Streik erzwungen haben, lauteten die Vorwürfe.