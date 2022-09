Was Ziegner und Heskamp zum Wiedersehen mit dem HFC sagen

Am Samstag empfängt der MSV Duisburg den Halleschen FC. Was Ex-Trainer Ziegner und Ex-Sportchef Heskamp zum Wiedersehen sagen.

Duisburg/MZ - Das Pressepodium war, zusätzlich zum Organisator, an diesem Donnerstagvormittag gleich doppelt besetzt. Torsten Ziegner, Trainer, und Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport des MSV Duisburg, hatten dort Platz genommen. Was natürlich diesen Hintergrund hatte: Am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport) empfangen die Zebras in der dritten Fußballliga den Halleschen FC.