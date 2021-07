Was Holstein Kiel vom Testspiel beim Halleschen FC erwartet

Kiel/Halle (Saale)/MZ - Holstein Kiel wird am Samstag in Halle nicht in Bestbesetzung auflaufen. Wie Ole Werner, Trainer des Zweitligisten, den „Kieler Nachrichten“ sagte, nutzt er den Test beim Halleschen FC, um allen Spielern eine Bewährungschance zu geben.

„Ich versuche immer noch, Eindrücke zu sammeln“, sagte Werner, der fast den gesamten Zweitliga-Kader zur Verfügung hat. Es wird also fleißig rotiert und gewechselt werden. Lediglich Stürmer Hólmbert Aron Fridjónsson fällt mit einer Blessur am Samstag aus. Gegen Halle sollen die Abläufe im 4-3-3 verfeinert werden, große Experimente seine daher nicht geplant.

Hallescher FC hofft gegen Holstein Kiel auf 3000 Zuschauer

Dass Holstein Kiel, dessen Saison wie die des HFC am Wochenende 24./25. Juli beginnt, schon gut in Form ist, zeigt ein Blick auf das vergangene Testspiel. Da besiegten die „Störche“ den Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg mit 1:0. „Die, die gegen Wolfsburg kürzer gespielt haben, werden eher mehr Spielzeit bekommen“, sagte Werner.

Zum Kader der Norddeutschen zählen unter anderem die Ex-Bundesliga-Profis Fin Bartels und Steven Skrzybski sowie Bayern-Talent Fiete Arp. Anstoß im Leuna-Chemie-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr, Zuschauer sind für die Partie zugelassen. Der HFC hoffte zuletzt auf 3000 Fans.