Robin Friedrich (r.) scheitert frei an RWE-Keeper Lorenz Otto.

Halle/MZ. - Robin Friedrich stand gerade einmal eine Viertelstunde auf dem Rasen des Leuna-Chemie-Stadions, da hatte Mark Zimmermann schon wieder genug gesehen. Der Cheftrainer des Halleschen FC, der den 21-Jährigen in der 72. Minute für Serhat Polat in den Regionalliga-Kracher gegen Rot-Weiß Erfurt geschickt hatte, wechselte ihn in der 87. Minute für Cyrill Akono schon wieder aus. Ohne, dass Friedrich sich verletzt hätte. Entsprechend sauer reagierte der Stürmer, wollte sich die Erklärung Zimmermanns im ersten Moment nicht anhören.