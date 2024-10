Am Dienstag kehrte Tom Müller offiziell zum HFC zurück, trainierte am Nachmittag auch zum ersten Mal nach der Unterschrift.

Halle/MZ. - Diese Wahnsinnsrettungstat von Tom Müller, die der Hallesche FC am Dienstag via soziale Medien noch einmal über Bildschirme flackern ließ, hatte er ja gar nicht in seinem eigentlichen Handwerk als Torverhinderer geleistet. Als Teaser, also als Ankündigung der Rückkehr des inzwischen 26 Jahre alten Torhüters zu seinem Ausbildungsklub, teilte der HFC das berühmte Video aus dem Oktober 2017, auf dem Müllers Tor zum 1:1 in Erfurt festgehalten ist.