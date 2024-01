HFC muss Strafe an den DFB zahlen

Julian Green wurde beim Spiel in Halle rassistisch beleidigt.

Halle/MZ - Alexander Zorniger war nicht mehr zu halten, sein emotionaler Appell sollte bleibenden Eindruck hinterlassen, das sportliche Geschehen des Erstrundenspiels im DFB-Pokal zwischen dem Halleschen FC und der SpVgg Greuther Fürth (0:1) an diesem 12. August im Leuna-Chemie-Stadion in den Hintergrund rücken. „Wenn jemand das dritte oder vierte Mal Affe zu einem Spieler sagt, dann muss ich einfach sagen: ,Halt die Klappe!’ Ich kann's nicht mehr hören“, polterte der Fürther Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Grund für Zornigers Worte waren die Anschuldigungen seines Stürmers Julian Green, der geäußert hatte, Opfer von rassistischen Anfeindungen aus dem Publikum worden zu sein. Der DFB-Kontrollausschuss kündigte Ermittlungen an, der HFC stellte Strafanzeige und versprach volle Aufklärung.