Berlin/MZ. Der Hallesche FC hat am Freitagabend seine Pflicht mit einem glanzlosen 1:0-Sieg bei Hertha BSC II in der Fußball-Regionalliga erfüllt und den Rückstand auf Tabellenführer Lok Leipzig vorerst auf acht Punkte verkürzt. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen. Mussten dann gerade was das Umschaltspiel angeht immer auf der Hut sein. Sie gingen dann ab wie die Feuerwehr“, sagte HFC-Trainer Mark Zimmermann.

