Louis Samsons wechselte 2021 mit der Vita von fast 100 Zweitliga-Spielen zum Halleschen FC, wurde dort aber nie glücklich. Warum er seine Karriere 2023 beendete und was er heute macht.

Die Rückkehr in die alte sportliche Heimat endete für Louis Samson mit einer Enttäuschung.

Halle/MZ - Louis Samson lag mit seinen 1,89 Metern ausgestreckt vor dem Torpfosten, schlug mit der Hand auf den Rasen und krümmte sich vor Schmerzen. In der Schlusssekunde des Spiels in der Fußball-Oberliga zwischen dem VfL Halle 96 und Eintracht Stahnsdorf am Sonntag hatte der Verteidiger der Gäste noch versucht, den Schuss von Halles Dario Borval von der Linie zu kratzen. Doch Samson scheiterte – und prallte dabei auch noch mit dem Bein gegen den Pfosten. Humpelnd verließ er anschließend das Feld.