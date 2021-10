VfL Osnabrück - Hallescher FC im Liveticker

Der VfL Osnabrück und der Hallesche FC eröffnen am Freitagabend ab 19 Uhr den 13. Spieltag in der 3. Liga. Wir berichten ausführlich im Liveticker.

Zuletzt standen sich Osnabrück und Halle im Februar 2019 in der 3. Liga gegenüber.

Halle (Saale)/Osnabrück/MZ - Am Freitagabend startet die 3. Liga in ihren 13. Spieltag mit der Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem Halleschen FC. Anpfiff an der Bremer Brücke ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Osnabrück - HFC -:-

Vor dem Spiel - Zum Personal beim HFC: Justin Eilers könnte heute in den Kader zurückkehren. Sicher dabei ist Niklas Kreuzer nach seiner Sperre, dafür fehlt Marcel Titsch Rivero nach seiner fünften Gelben Karte. Das hat Konsequenzen für die Besetzung in Abwehr un Mittelfeld.

Vor dem Spiel - Beim Spiel heute könnte es zu einem Duell gegen Ex-HFC-Profi Sören Bertram kommen, der in Osnabrück spielt. Aber wird der 30-Jährige rechtzeitig fit?

Vor dem Spiel - Die aktive Fanszene des HFC wird der Partie fernbleiben, aus Protest gegen die 2G-Regel in Osnabrück. So muss Halle heute auf die sonst so lautstarke Unterstützung verzichten.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker. Ab etwa 18 Uhr starten wir hier mit unserer Berichterstattung.