Der HFC ist am Montagabend beim VfB Oldenburg zu Gast. Wir berichten ausführlich im Liveticker.

Montagspiel in 3. Liga

Hannover/Halle (Saale)/MZ - Zum Abschluss des 23. Spieltags in der 3. Liga ist der Hallesche FC am Montagabend beim VfB Oldenburg zu Gast. Anstoß der in Hannover ausgetragenen Partie ist um 19 Uhr, wir berichten hier im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Oldenburg - HFC -:-

Vor dem Spiel - Ein Blick zurück auf das Hinspiel dürfte dem HFC Mut machen. Am 12. August gewann Halle daheim mit 2:0 gegen den Aufsteiger - Seymour Fünger und Tom Zimmerschied waren die Torschützen.

Vor dem Spiel - Gegner Oldenburg holte im Jahr 2023 bislang fünf Punkte aus fünf Partien und siegte dabei in Zwickau. Bester Torschütze im Team von Trainer Dario Fossi ist Kapitän Max Wegner mit sechs Toren, gefolgt von Sturmpartner Manfred Starke (fünf). In Orhan Ademi wurde im Winter zudem noch ein weiteren Top-Mann nachverpflichtet. In Kebba Badjie steht auch ein Ex-HFC-Profi im Aufgebot des VfB.

Vor dem Spiel - Schiedsrichter der heutigen Partie ist Martin Speckner. Der ist gerade einmal 27 Jahre alt und leitet sein 28. Drittliga-Spiel. Für den HFC war er bislang ein Glücksbringer: Drei Siege und ein Remis (zuletzt ein 0:0 gegen BVB II) gab es unter Speckners Leitung - allerdings allesamt daheim im Leuna-Chemie-Stadion.

Vor dem Spiel - Der HFC kann heute selbst mit einem Auswärtssieg nicht die Abstiegsränge verlassen. Allerdings würde sich das Team mit einem "Dreier" zurückmelden und hätte dann nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettenden Ufer.

Vor dem Spiel - Es ist heute das Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Sreto Ristic beim HFC. Und der wird wohl Kapitän Jonas Nietfeld aus dem Sturm zurück in die Abwehr beordern, um dem Team mit Stabilität zu verleihen.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Der HFC ist heute zu Gast in Hannover, wo der VfB OIdenburg sein Heimspiel austrägt. Es ist ein echtes Kellerduell: Halle reist als Schlusslicht an, der VfB hat vier Punkte Vorsprung und belegt den ersten Nicht-Abstiegs-Rang.