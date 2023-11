Vertrauen in neue Ordnung beim Halleschen FC steigt

Halle/MZ. - Eigentlich, so konnte man es dieser Tage heraushören, sprang Sreto Ristic jüngst nur ungern über seinen Schatten. „Unser Spiel ist es nicht, sich hinten einzuigeln, sondern mutig zu sein“, sagte der Trainer des Halleschen FC. Inmitten seiner ersten Krise beim Fußball-Drittligisten, den er in der vergangenen Rückrunde vor dem Absturz in die Regionalliga bewahrt hatte, musste er seiner Mannschaft vor einigen Wochen aber genau das Gegenteilige vermitteln.