Bald wieder an der Seitenline? So denkt Mark Zimmermann nach Schlussstrich beim HFC über seine Zukunft

Halle/MZ/CKI - Am Montag hatte der Hallesche FC bekannt gegeben, dass man sich mit Ex-Trainer Mark Zimmermann auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt hat. Der Verein war zwar bemüht, den 51-Jährigen in anderer Funktion – als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums – zu halten. Zimmermann sieht seine Zukunft jedoch weiterhin als Trainer. Durch den endgültigen Schlussstrich beim HFC ist er nun frei – steht er bald wieder an der Seitenlinie?