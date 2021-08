Verletzte nach HFC-Spiel gegen Türkgücü: Reddemann fällt wohl mehrere Wochen aus

Halle (Saale)/MZ - Die am Sonntag beim ersten Auswärtsspiel in München erlittenen Verletzungen von Niklas Kreuzer und Sören Reddemann sind mittels MRT in Halle diagnostiziert worden. Während es bei Niklas Kreuzer vorsichtige Entwarnung gab, wird Sören Reddemann zeitnah operiert und fällt vermutlich mehrere Wochen aus.

Der Rechtsverteidiger des Halleschen FC musste bei Türkgücü noch vor der Pause ausgewechselt werden, hatte sich beim Pressschlag eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen. Schlimmer erwischte es den Innenverteidiger des HFC, der mit Wadenbeinbruch vom Feld humpelte und sich nun einer Operation unterziehen wird. Nach Jannes Vollert (Innenbandriss) muss der HFC nun auch auf einen zweiten gelernten Abwehrspieler aus dem Zentrum verzichten. Der Verein wünscht den verletzten Spielern schnelle Genesung!