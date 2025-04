Die Niederlage des Halleschen FC bei Carl Zeiss Jena wurde von Gewaltvorfällen überschattet. Die Fans der Rot-Weißen versuchten einen Blocksturm und griffen dabei Ordner und gegnerische Fans an. Wie sich der HFC zu den Vorfällen äußert.

HFC gibt nach Ausschreitungen der eigenen Fans in Jena erste Stellungnahme ab

Verein Kündigt AUfarbeitung an

Halle/Jena/MZ/CKI - Nach den Ausschreitungen beim Auswärtsspiel des Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga bei Carl Zeiss Jena (0:2), bei dem Fans der Rot-Weißen versuchten, in den Jenaer Block zu gelangen und dabei Ordner sowie gegnerische Fans angriffen, hat der Verein am Samstagnachmittag eine erste Stellungnahme zu den Vorfällen abgegeben.