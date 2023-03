Der HFC hat am Freitagabend in der 3. Liga aus einem 0:2-Rückstand beim SC Verl noch ein 2:2 gemacht. Die Stimmen zum Spiel.

Trainer Ristic: „Wir brauchen nicht in Angst zu erstarren“

HFC-Trainer Sreto Ristic erkannte seine Mannschaft in den ersten 20 Minuten nicht wieder.

Paderborn/MZ - Der Hallesche FC hat am Freitagabend in der 3. Liga 2:2 (0:2) beim SC Verl gespielt. Nach Spielende in Paderborn sprachen die beiden Trainer und HFC-Torschütze Tom Zimmerschied bei Magenta Sport über den Spielverlauf und das Ergebnis. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.